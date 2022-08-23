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23 августа, 15:41

Биолог рассказал, чем опасен появившийся в Подмосковье ядовитый паук аргиопа брюнниха

Биолог Хряпин объяснил потеплением климата появления пауков аргиопа брюнниха в Подмосковье

На самом деле ядовитые пауки-осы под названием аргиопа брюнниха, которых стали замечать жители Московской области, живут на территории региона уже около десяти лет. Членистоногие расширили ареал обитания из-за потепления в средней полосе России. Об этом "Вечерней Москве" рассказал биолог Роман Хряпин.

"Это южный вид пауков. Однако первую особь в Московской области обнаружили около десяти лет назад. Сейчас пауки-осы особенно обосновались в южных районах Подмосковья", — уточнил он.

Эксперт заметил, что из-за потепления климата в средней полосе России многие виды членистоногих активно продвигаются на север, расширяя свой ареал обитания. По словам Хряпина, здоровым людям не стоит опасаться укуса этого паука — он не нанесёт страшных последствий, может лишь наблюдаться опухоль и боль. Более внимательными с пауками этого вида нужно быть аллергикам.

"Аллергикам нужно быть более внимательными. Если после укуса начинается общее недомогание, то необходимо обратиться к врачу. Также может наблюдаться опухание лица, отёк дыхательных путей и подъём температуры", — поведал биолог.

Однако укус такого паука в голову или шею чреват очень серьёзными последствиями. Кроме того, тяжело переносят укус паука-осы дети. Но специалист уверен, что аргиопа брюнниха не нападёт на человека, если не трогать его и не разрушать паутину.

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Григорий Воронцов

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