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23 августа, 15:53

Минюст России исключил координатора "Голоса" Костылеву из реестра СМИ-иноагентов

Минюст России исключил координатора петербургского движения "Голос"* Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 года, из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России добавил несколько канадских организаций в список нежелательных. Решение о включении их в чёрный список было принято на основании постановления первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа, уточнили в ведомстве.

* Признано в РФ НКО-иноагентом.

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ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Григорий Воронцов

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