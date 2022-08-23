Минюст России исключил координатора "Голоса" Костылеву из реестра СМИ-иноагентов
Минюст России исключил координатора петербургского движения "Голос"* Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 года, из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России добавил несколько канадских организаций в список нежелательных. Решение о включении их в чёрный список было принято на основании постановления первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа, уточнили в ведомстве.
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* Признано в РФ НКО-иноагентом.
ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина