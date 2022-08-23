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23 августа, 16:23

Диетолог рассказала о причинах проблем с аппетитом

Диетолог Дианова: Проблемы с щитовидной железой могут привести к отсутствию аппетита

Проблемы с гипофизом и щитовидной железой могут быть причинами отсутствия аппетита у человека. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз", — сказала она.

По словам специалиста, сниженный аппетит может наблюдаться и при сахарном диабете, а также при онкологических заболеваниях, у тех, кто проходит химиотерапию. Дианова добавила, что существуют расстройства, при которых еда задерживается в организме, из-за чего потребность в пище не появляется, среди них хронический гастродуоденит. Проблемы с аппетитом также могут быть у человека, который находится в состоянии стресса или переносит инфекцию, заключила гастроэнтеролог.

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Ранее диетолог Круглова рассказала, почему на свежем воздухе повышается аппетит. Это связано с тем, что на улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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