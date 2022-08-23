Диетолог рассказала о причинах проблем с аппетитом

Проблемы с гипофизом и щитовидной железой могут быть причинами отсутствия аппетита у человека. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз", — сказала она.

По словам специалиста, сниженный аппетит может наблюдаться и при сахарном диабете, а также при онкологических заболеваниях, у тех, кто проходит химиотерапию. Дианова добавила, что существуют расстройства, при которых еда задерживается в организме, из-за чего потребность в пище не появляется, среди них хронический гастродуоденит. Проблемы с аппетитом также могут быть у человека, который находится в состоянии стресса или переносит инфекцию, заключила гастроэнтеролог.