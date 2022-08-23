Российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске

Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске, задержанный дал признательные показания. Исповедь злоумышленника опубликована в телеграм-канале РИА "Новости".

Подозреваемый в планировании теракта признался в совершении преступления. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Как рассказал подозреваемый, 16 июля 2022 года он установил самодельное взрывчатое устройство под внедорожник "Мазда" тёмно-синего цвета. Автомобиль находился в одном из дворов по улице Шевченко.

Однако взрывчатка должна была сдетонировать в микрорайоне Слободка около клуба "Маяк". Там планировалось проведение мероприятия с присутствием представителей власти Запорожской области, мирных жителей и военнослужащих. Пассажирами "мазды" должны были стать сотрудники администрации региона.

"Задачи убить этих людей передо мной не стояло. Я должен был активировать устройство с помощью звонка со своего телефона на определённый номер и после этого нажать кнопку "звёздочка", — заявил задержанный, отметив, что ему также было сказано выложить фотоотчёт в соцсетях.