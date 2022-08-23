Мать подозреваемой в убийстве Дугиной заявила, что виделась с дочерью около месяца назад

Лайф пообщался с матерью украинки Натальи Вовк — подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье. Так, в беседе с нами Надежда Викторовна рассказала, что виделась с дочерью около месяца назад.

Она подчеркнула, что находится в шоке от случившегося. По мнению женщины, дочь не могла пойти на преступление, так как она очень человечная и добрая. Напомним, что, по данным ФСБ РФ, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после трагедии скрылась в Эстонии. Надежда Викторовна предположила, что Наталья взяла с собой девочку, чтобы поехать отдыхать.