Власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми за отказ от эвакуации

Власти Украины заявили о решении лишать жителей Украины опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Об этом в телеграм-канале заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Предусмотрено, что, в случае если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки <...> попечительство над такими детьми прекращается", — сообщил он.

В информации представителя украинского правительства также отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.