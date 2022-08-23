НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 16:50

Власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми за отказ от эвакуации

Власти Украины заявили о решении лишать жителей Украины опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Об этом в телеграм-канале заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Предусмотрено, что, в случае если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки <...> попечительство над такими детьми прекращается", — сообщил он.

В информации представителя украинского правительства также отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.

МО РФ: Киев и Запад ответственны за срыв подготовки к учебному процессу на Украине

МО РФ: Киев и Запад ответственны за срыв подготовки к учебному процессу на Украине

Ранее Лайф сообщал, что власти Киева готовят "эвакуацию" жителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, принудительное переселение может затронуть до полумиллиона человек.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров