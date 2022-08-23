Власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми за отказ от эвакуации
Власти Украины заявили о решении лишать жителей Украины опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Об этом в телеграм-канале заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Предусмотрено, что, в случае если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки <...> попечительство над такими детьми прекращается", — сообщил он.
В информации представителя украинского правительства также отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.
Ранее Лайф сообщал, что власти Киева готовят "эвакуацию" жителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, принудительное переселение может затронуть до полумиллиона человек.
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