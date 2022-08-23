Россотрудничество попросило возбудить дело после нападения украинки на россиян на Кипре

Россотрудничество попросило Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело после нападения украинки с ножом на россиян на Кипре. Об этом в телеграм-канале заявил глава агентства Евгений Примаков.

Украинка с ножом напала на россиян на Кипре. Видео © Twitter / Ghost of Zeepo

"Считаю, что это попытка теракта. По прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме", — написал он.

Примаков предположил, что правоохранители на Кипре могут попытаться "спустить дело на тормозах", так как в некоторых СМИ уже говорится о том, что украинка "якобы напала". Однако всё становится очевидным после просмотра видео с места происшествия, заключил глава Россотрудничества.