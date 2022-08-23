Россотрудничество попросило возбудить дело после нападения украинки на россиян на Кипре
Россотрудничество попросило Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело после нападения украинки с ножом на россиян на Кипре. Об этом в телеграм-канале заявил глава агентства Евгений Примаков.
Украинка с ножом напала на россиян на Кипре. Видео © Twitter / Ghost of Zeepo
"Считаю, что это попытка теракта. По прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме", — написал он.
Примаков предположил, что правоохранители на Кипре могут попытаться "спустить дело на тормозах", так как в некоторых СМИ уже говорится о том, что украинка "якобы напала". Однако всё становится очевидным после просмотра видео с места происшествия, заключил глава Россотрудничества.
Лайф напоминает, что на Кипре гражданка Украины угрожала ножом праздновавшим День флага россиянам. Всё произошло вечером 22 августа возле церкви Фанеромени, где для празднования собралась группа людей. Злоумышленница уже задержана. Ожидается, что украинке будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.
Twitter / Ghost of Zeepo