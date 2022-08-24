Клип певца Shaman с его исполнением российского гимна вышел на момент публикации на первое место в главных трендах YouTube. Видео было опубликовано 23 августа. За 14 часов оно собрало более 750 тысяч просмотров.

Клип с гимном России вышел в музыкальные тренды YouTube. Видео © YouTube-канал / SHAMAN

"Родные, в День Государственного флага Российской Федерации я исполнил гимн России", — подписал певец публикацию.

Во вкладке "Музыка" клип певца занял вторую строчку после видео Blackpink на песню Pink Venom. Shaman исполнил гимн России в Ялте во время тура по городам юга России. В маршрут вошли Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Феодосия, Ялта, Симферополь и Севастополь.