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24 августа, 00:58

"Это очень опасно для нас": Министр обороны Украины назвал "одну из главных угроз"

Министр обороны Украины: усталость мира от российской спецоперации крайне опасна

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской военной спецоперации. Об этом сказал в интервью CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз", — заявил Резников.

Он считает, что властям Украины нужно работать с этой усталостью – общаться, спрашивать, взаимодействовать со своими патнёрами.

"Это очень, очень опасно для нас", — добавил министр обороны Украины.

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Как рассказывал Лайф, ранее британская газета узнала, что дипломаты королевства направлены в страны Евросоюза с заданием убедить их политиков не сокращать объёмы военной и финансовой помощи Украине на фоне внутренних экономических проблем.

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ТАСС \ EPA \ Martin Sylvest

Андрей Григорьев

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