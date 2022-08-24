"Это очень опасно для нас": Министр обороны Украины назвал "одну из главных угроз"

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской военной спецоперации. Об этом сказал в интервью CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз", — заявил Резников.

Он считает, что властям Украины нужно работать с этой усталостью – общаться, спрашивать, взаимодействовать со своими патнёрами.

"Это очень, очень опасно для нас", — добавил министр обороны Украины.