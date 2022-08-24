"Это очень опасно для нас": Министр обороны Украины назвал "одну из главных угроз"
Министр обороны Украины: усталость мира от российской спецоперации крайне опасна
Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской военной спецоперации. Об этом сказал в интервью CNN.
"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз", — заявил Резников.
Он считает, что властям Украины нужно работать с этой усталостью – общаться, спрашивать, взаимодействовать со своими патнёрами.
"Это очень, очень опасно для нас", — добавил министр обороны Украины.
Как рассказывал Лайф, ранее британская газета узнала, что дипломаты королевства направлены в страны Евросоюза с заданием убедить их политиков не сокращать объёмы военной и финансовой помощи Украине на фоне внутренних экономических проблем.
ТАСС \ EPA \ Martin Sylvest