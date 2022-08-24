МЧС: на борту дрейфующих у Сахалина судов могут находиться до 64 человек

На борту двух дрейфующих в Татарском проливе между Сахалином и материком барж может находиться до 64 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю утром 24 августа поступила информация, что в Николаевском районе Хабаровского края в районе о. Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. По предварительным данным, на них может находиться 64 человека", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там рассказали, что приведены в готовность вертолеты Ми-8 — от МЧС в Хабаровске и от авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации — в Николаевске-на-Амуре. На их борту будут находиться спасатели, возможен ли вылет, будут определять по метеоусловиям.