Диетолог объяснила, как арбуз и дыня воздействуют на организм

Однозначного мнения, что полезнее — арбуз или дыня, — не существует, потому что каждый из этих плодов содержит ценные для организма вещества. Так считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она рассказала, что, в частности, оба продукта богаты антиоксидантами. Однако, к примеру, в зелёной ягоде есть ликопин. Красный цвет мякоти обусловлен именно этим пигментом.

"Он защищает от преждевременного старения, помогает сердечно-сосудистой системе, препятствует развитию онкологических заболеваний, снимает воспаления. В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов. Жёлтый цвет дыни — это бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант", — объяснила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Чем насыщеннее жёлтый цвет дыни, тем больше в ней бета-каротина, отметила врач. Оба плода обладают тонизирующими свойствами, продолжила диетолог. В арбузе есть цитруллин. Это аминокислота, которая иногда продаётся в виде БАДа и используется спортсменами, рассказала Соломатина. Это вещество повышает выносливость, улучшает кровоток, защищает мышцы от разрушения, поэтому зелёная ягода является тоником. В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия. Это нейромедиатор, который тоже даёт тонизирующий эффект, предохраняет от хандры, уточнила специалист. В обоих десертах содержится много магния и калия, добавила она.

"Калий защищает наше сердце, а магний расслабляет сосудистую стенку, не давая повышаться давлению, он также необходим для нормальной работы нашей костной системы", — сказала диетолог.

Говоря о побочных эффектах, Соломатина предупредила, что в арбузе больше воды, он обладает мочегонным эффектом, а в дыне содержится больше мягкой клетчатки, поэтому она обладает слабительным эффектом.