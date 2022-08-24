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24 августа, 01:49

Диетолог объяснила, как арбуз и дыня воздействуют на организм

Диетолог Соломатина: В дыне в четыре раза больше витамина С, чем в арбузе

Однозначного мнения, что полезнее — арбуз или дыня, — не существует, потому что каждый из этих плодов содержит ценные для организма вещества. Так считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она рассказала, что, в частности, оба продукта богаты антиоксидантами. Однако, к примеру, в зелёной ягоде есть ликопин. Красный цвет мякоти обусловлен именно этим пигментом.

"Он защищает от преждевременного старения, помогает сердечно-сосудистой системе, препятствует развитию онкологических заболеваний, снимает воспаления. В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов. Жёлтый цвет дыни — это бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант", — объяснила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Чем насыщеннее жёлтый цвет дыни, тем больше в ней бета-каротина, отметила врач. Оба плода обладают тонизирующими свойствами, продолжила диетолог. В арбузе есть цитруллин. Это аминокислота, которая иногда продаётся в виде БАДа и используется спортсменами, рассказала Соломатина. Это вещество повышает выносливость, улучшает кровоток, защищает мышцы от разрушения, поэтому зелёная ягода является тоником. В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия. Это нейромедиатор, который тоже даёт тонизирующий эффект, предохраняет от хандры, уточнила специалист. В обоих десертах содержится много магния и калия, добавила она.

"Калий защищает наше сердце, а магний расслабляет сосудистую стенку, не давая повышаться давлению, он также необходим для нормальной работы нашей костной системы", — сказала диетолог.

Говоря о побочных эффектах, Соломатина предупредила, что в арбузе больше воды, он обладает мочегонным эффектом, а в дыне содержится больше мягкой клетчатки, поэтому она обладает слабительным эффектом.

Диетолог назвала две болезни, при которых дыня опасна

Диетолог назвала две болезни, при которых дыня опасна

Ранее Лайф писал, что нутрициолог Жаркова назвала возраст, с которого ребёнка можно кормить арбузом. В рацион малыша ягоду можно включать уже после начала прикорма, но важно правильно подобрать порцию.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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