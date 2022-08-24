Российских дипломатов возмутил комментарий Госдепа о гибели Дарьи Дугиной

Посольство России в США выразило негодование по поводу подхода властей Соединённых Штатов к освещению убийства Дарьи Дугиной. Об этом говорится в распространённом заявлении диппредставительства.

"У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", — отметили дипломаты.

Так, в посольстве указали на высказывание официального представителя Госдепа Неда Прайс. Он провёл параллель между случившимся и некими "операциями под чужим флагом", которые Россия якобы проводила.

"Иными словами, администрация создает у общественности впечатление, что российские власти несут ответственность за смерть своего же гражданина, настоящего патриота России", — отметили дипломаты.