Российских дипломатов возмутил комментарий Госдепа о гибели Дарьи Дугиной
Посольство России выразило негодование по поводу высказываний США об убийстве Дугиной
Посольство России в США выразило негодование по поводу подхода властей Соединённых Штатов к освещению убийства Дарьи Дугиной. Об этом говорится в распространённом заявлении диппредставительства.
"У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", — отметили дипломаты.
Так, в посольстве указали на высказывание официального представителя Госдепа Неда Прайс. Он провёл параллель между случившимся и некими "операциями под чужим флагом", которые Россия якобы проводила.
"Иными словами, администрация создает у общественности впечатление, что российские власти несут ответственность за смерть своего же гражданина, настоящего патриота России", — отметили дипломаты.
В посольстве РФ в США подчеркнули, что трагическая гибель Дарьи Дугиной стала потрясением для россиян, "этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны госдепартамента".
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
Telegram \ EmbUSA