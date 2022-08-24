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24 августа, 02:30

Российских дипломатов возмутил комментарий Госдепа о гибели Дарьи Дугиной

Посольство России выразило негодование по поводу высказываний США об убийстве Дугиной

Посольство России в США выразило негодование по поводу подхода властей Соединённых Штатов к освещению убийства Дарьи Дугиной. Об этом говорится в распространённом заявлении диппредставительства.

"У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", — отметили дипломаты.

Так, в посольстве указали на высказывание официального представителя Госдепа Неда Прайс. Он провёл параллель между случившимся и некими "операциями под чужим флагом", которые Россия якобы проводила.

"Иными словами, администрация создает у общественности впечатление, что российские власти несут ответственность за смерть своего же гражданина, настоящего патриота России", — отметили дипломаты.

В посольстве РФ в США подчеркнули, что трагическая гибель Дарьи Дугиной стала потрясением для россиян, "этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны госдепартамента".

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Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.

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Андрей Григорьев

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