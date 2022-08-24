Метеоролог рассказала, как Москва могла бы быстро избавиться от смога

Избавить Москву от вызванного лесными пожарами смога мог бы ливень или продолжительные дожди. Но пока они не ожидаются. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В Москве ощущается и будет ощущаться запах гари от лесных пожаров, которые бушуют, в частности в Рязанской области. Ветер сейчас с восточных направлений, поэтому дым распространяется до Москвы. Чтобы потушить лесные пожары, от которых в Москве чувствуется запах гари, нужны ливневые либо затяжные дожди", — пояснила Паршина в интервью радио Sputnik.

Однако до конца текущей недели дождей ждать не стоит, отметила метеоролог. По её словам, этот август и вовсе может войти в число самых сухих за всю историю метеорологических наблюдений. Нынешний сопоставим с тем, что был в Москве в 1938 году — тогда за месяц выпал всего один миллиметр осадков. Точный прогноз погоды для Центрального региона на следующую неделю пока составлять преждевременно, уточнила Паршина.