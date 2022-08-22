Норильский серийный душитель покончил с собой прямо в здании СК

Всё случилось в Главном следственном управлении. На допросе 23-летний уроженец Республики Северная Осетия – Алания сознался в преступлении и раскаялся в содеянном. Он заявил, что сильно перебрал с алкоголем в ночном клубе и решил напасть на первых встречных женщин.

Лайф рассказывал, что норильский душитель за один день предпринял сразу две попытки совершить изнаcилование. В первый раз он набросился на женщину и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей. Чуть позже неадекват накинулся со спины на другую жертву и снова принялся душить. Его снова спугнули свидетели. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование".