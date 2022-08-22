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22 августа, 11:06

Норильский серийный душитель покончил с собой прямо в здании СК

В Норильске покончил с собой душитель, задержанный за попытку изнасиловать двух женщин

<p>23-летний серийный душитель. Обложка © СК РФ</p>

23-летний серийный душитель. Обложка © СК РФ

В Норильске свёл счёты с жизнью серийный душитель, который ранее пытался удавить и изнасиловать двух женщин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места трагедии.

Допрос подозреваемого. Видео © СК

Всё случилось в Главном следственном управлении. На допросе 23-летний уроженец Республики Северная Осетия – Алания сознался в преступлении и раскаялся в содеянном. Он заявил, что сильно перебрал с алкоголем в ночном клубе и решил напасть на первых встречных женщин.

Норильский серийный душитель попался силовикам

Норильский серийный душитель попался силовикам

Лайф рассказывал, что норильский душитель за один день предпринял сразу две попытки совершить изнаcилование. В первый раз он набросился на женщину и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей. Чуть позже неадекват накинулся со спины на другую жертву и снова принялся душить. Его снова спугнули свидетели. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование".

Николь Вербер

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