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Регион
Опубликовано 22 августа 2022, 14:05

Экс-глава "Формулы-1" заявил о своей невиновности по обвинению в мошенничестве

Бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун опроверг обвинения в мошенничестве на сумму 472 миллиона евро, сообщает AFP.

По данным источника, сам Экклстоун заявил об этом в ходе заседания в Вестминстерском магистратском суде. В итоге 91-летний функционер был освобождён до следующего заседания, которое состоится 19 сентября.

Бывшему главе "Формулы-1" предъявили обвинения в мошенничестве на 477 миллионов долларов
Бывшему главе "Формулы-1" предъявили обвинения в мошенничестве на 477 миллионов долларов

Ранее Лайф сообщал, что Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 472 миллиона евро. По версии следствия, он задекларировал активы на эту сумму. Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

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ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Шамиль Гаджиев
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