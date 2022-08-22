Экс-глава "Формулы-1" заявил о своей невиновности по обвинению в мошенничестве
Бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун опроверг обвинения в мошенничестве на сумму 472 миллиона евро, сообщает AFP.
По данным источника, сам Экклстоун заявил об этом в ходе заседания в Вестминстерском магистратском суде. В итоге 91-летний функционер был освобождён до следующего заседания, которое состоится 19 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 472 миллиона евро. По версии следствия, он задекларировал активы на эту сумму. Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
ТАСС / AP / Alberto Pezzali