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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 16:27

Бывшему главе "Формулы-1" предъявили обвинения в мошенничестве на 477 миллионов долларов

Британская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве бывшему главе "Формулы-1" Берни Экклстоуну. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (477 миллионов долларов) в британской налоговой службе. Перед судом Экклстоун предстанет 22 августа. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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Британец, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов, возглавлял "Формулу-1" в течение четырёх десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.

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Getty Images / Marcelo Machado de Melo

Роман Фейгин
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