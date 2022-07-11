Бывшему главе "Формулы-1" предъявили обвинения в мошенничестве на 477 миллионов долларов
Британская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве бывшему главе "Формулы-1" Берни Экклстоуну. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.
91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (477 миллионов долларов) в британской налоговой службе. Перед судом Экклстоун предстанет 22 августа. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Британец, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов, возглавлял "Формулу-1" в течение четырёх десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.
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