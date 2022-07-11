Бывшему главе "Формулы-1" предъявили обвинения в мошенничестве на 477 миллионов долларов

Британская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве бывшему главе "Формулы-1" Берни Экклстоуну. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (477 миллионов долларов) в британской налоговой службе. Перед судом Экклстоун предстанет 22 августа. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

