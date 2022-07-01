Бывший глава "Формулы-1" не жалеет о словах в поддержку Путина

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что не жалеет о своих словах в поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает TalkTV.

Накануне Экклстоун признался, что "словил бы пулю" за Путина. После этого его подвергли на Западе жёсткой критике. Нынешнее руководство "Формулы-1" назвало слова британца недопустимыми с точки зрения современных ценностей спорта.

"Я не жалею о своих чувствах к Путину. Он не тот человек, каким его постоянно изображают. Я поддерживаю его. Нисколько не сомневаюсь, что он хороший парень", — сказал Экклстоун.