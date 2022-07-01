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Регион
Опубликовано 1 июля 2022, 14:52

Бывший глава "Формулы-1" не жалеет о словах в поддержку Путина

Бывший глава "Формулы-1" заявил, что не жалеет о словах в поддержку Путина

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что не жалеет о своих словах в поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает TalkTV.

Накануне Экклстоун признался, что "словил бы пулю" за Путина. После этого его подвергли на Западе жёсткой критике. Нынешнее руководство "Формулы-1" назвало слова британца недопустимыми с точки зрения современных ценностей спорта.

"Я не жалею о своих чувствах к Путину. Он не тот человек, каким его постоянно изображают. Я поддерживаю его. Нисколько не сомневаюсь, что он хороший парень", — сказал Экклстоун.

Бывший глава "Формулы-1" признался, что "словил бы пулю" за Путина
Бывший глава "Формулы-1" признался, что "словил бы пулю" за Путина

Британец возглавлял "Формулу-1" в течение нескольких десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.

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ТАСС / Михаил Метцель

Роман Фейгин
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