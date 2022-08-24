Боец ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев
Боец ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат с линии фронта
Массированные удары артиллерии Вооружённых сил России деморализуют украинских военных, и те бегут с линии фронта. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ. Он отметил, что благодаря этому российские военные вклиниваются в позиции противника.
"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. <…> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное — о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами", — рассказал военнослужащий ВСУ в беседе с изданием "Страна.ua".
Чаще всего, по словам украинского военнослужащего, бегут бойцы территориальной обороны. В рядах ВСУ они считаются самыми ненадёжными. Как объяснил собеседник агентства, состав этих подразделений шёл на фронт, полагая, что столкновения с Российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к настоящим боям. Украинское командование пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы снизить масштабы дезертирства. Правда, насколько эти меры эффективны, военный не уточнил.
Ранее Лайф писал, что батальон 66-й мехбригады ВСУ в районе Новомихайловки утратил боеспособность из-за потерь. На фоне этого украинские военные оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении.
ТАСС / Frank Augstein