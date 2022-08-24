Массированные удары артиллерии Вооружённых сил России деморализуют украинских военных, и те бегут с линии фронта. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ. Он отметил, что благодаря этому российские военные вклиниваются в позиции противника.

Чаще всего, по словам украинского военнослужащего, бегут бойцы территориальной обороны. В рядах ВСУ они считаются самыми ненадёжными. Как объяснил собеседник агентства, состав этих подразделений шёл на фронт, полагая, что столкновения с Российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к настоящим боям. Украинское командование пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы снизить масштабы дезертирства. Правда, насколько эти меры эффективны, военный не уточнил.