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24 августа, 03:50

В визите президента Польши в Киев увидели поездку за территорией

Экс-депутат Рады Кива заявил, что президент Польши приехал в Киев за территориями

Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев связан с передачей Западной Украины под управление Варшавы. Об этом заявил в своём Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — написал Кива.

Он считает, что Польша, несмотря на продолжение боевых действий, стремится реализовать свои планы по территориальной экспансии. 23 августа Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды с речами Адольфа Гитлера. Польский политик назвал Украину страной "огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами".

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Telegram-канал / Владимир Зеленский

Арина Родионова

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