В визите президента Польши в Киев увидели поездку за территорией

Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев связан с передачей Западной Украины под управление Варшавы. Об этом заявил в своём Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — написал Кива.

Он считает, что Польша, несмотря на продолжение боевых действий, стремится реализовать свои планы по территориальной экспансии. 23 августа Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.