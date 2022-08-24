В визите президента Польши в Киев увидели поездку за территорией
Экс-депутат Рады Кива заявил, что президент Польши приехал в Киев за территориями
Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев связан с передачей Западной Украины под управление Варшавы. Об этом заявил в своём Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.
"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — написал Кива.
Он считает, что Польша, несмотря на продолжение боевых действий, стремится реализовать свои планы по территориальной экспансии. 23 августа Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды с речами Адольфа Гитлера. Польский политик назвал Украину страной "огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами".
Telegram-канал / Владимир Зеленский