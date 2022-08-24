Турция исключила соглашение между Россией и Украиной без передачи Крыма Киеву
Администрация Эрдогана: передача Крыма Украине должна быть основой любого соглашения
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что если Россия и Украина решат подписать соглашение, в нём должно говориться о передаче Крыма под контроль Киева. Об этом он сказал в интервью CNN.
"Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории", — заявил Калын.
По его мнению, такая позиция "должна быть основой любого соглашения", которое будет заключено между Россией и Украиной.
Как писал Лайф ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым. Полуостров — часть Российской Федерации, и в соответствии с конституцией страны власти не могут вести диалог о судьбе регионов, подчеркнул представитель Кремля.
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