Турция исключила соглашение между Россией и Украиной без передачи Крыма Киеву

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что если Россия и Украина решат подписать соглашение, в нём должно говориться о передаче Крыма под контроль Киева. Об этом он сказал в интервью CNN.

"Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории", — заявил Калын.

По его мнению, такая позиция "должна быть основой любого соглашения", которое будет заключено между Россией и Украиной.