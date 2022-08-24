В Харькове начались облавы на жителей с родственниками-россиянами

Служба безопасности Украины и полиция в Харькове устраивают массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан. Очевидцы рассказывают, что жителей города украинские силовики допрашивают и обыскивают.

"Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу", — пишет издание.

По словам очевидцев, из-за проверок автотранспорта образуются пробки, в которых можно простоять более 20 минут. Кроме того, силовики патрулируют дворы и жилые дома, устраивают проверки документов и телефонов. В городе также действуют ограничения на перемещение жителей из-за комендантского часа, отмечает издание.