В Харькове начались облавы на жителей с родственниками-россиянами
"Страна.ua": В Харькове силовики ищут людей с родственниками в России
Служба безопасности Украины и полиция в Харькове устраивают массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан. Очевидцы рассказывают, что жителей города украинские силовики допрашивают и обыскивают.
"Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу", — пишет издание.
По словам очевидцев, из-за проверок автотранспорта образуются пробки, в которых можно простоять более 20 минут. Кроме того, силовики патрулируют дворы и жилые дома, устраивают проверки документов и телефонов. В городе также действуют ограничения на перемещение жителей из-за комендантского часа, отмечает издание.
Ранее Лайф писал, что украинские призывники платят тысячи долларов за возможность уехать в Россию. Не желая участвовать в боевых действиях, они обращаются за помощью к перевозчикам, которые готовы перевезти их через границу. Об этом рассказал один из молодых людей, которому удалось благополучно добраться до Мелитополя.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka