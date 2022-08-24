Власти Чехии отвергли обвинения Небензи в поддержке терроризма

Он назвал "высшим проявлением цинизма" обвинения министра от любого представителя РФ, которая "совершает военные преступления на Украине". Сама Чернохова заявила, что "лучшего подтверждения действенности нашей помощи Украине мы вряд ли дождёмся".

Ранее Лайф рассказывал, что в ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт в день проведения референдума. По словам Евгения Карпенко, его завербовали спецслужбы Незалежной, когда он находился на заработках в Чешской Республике. Затем всё в той же Чехии под руководством местных инструкторов он прошёл обучение по огневой подготовке и минному делу.