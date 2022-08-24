В Москве в четверг ожидается сильная жара и высокая вероятность пожаров

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за риска возникновения пожаров. Об этом говорится в прогностической карте.

По данным метеорологов, погода в четверг в столичном регионе будет опасной. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Предупреждение о пожарной опасности будет действовать до 14:00 25 августа.

Кроме того, в четверг с 12:00 до 18:00 ожидается очень высокая температура воздуха.