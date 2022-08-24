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24 августа, 05:40

В Москве в четверг ожидается сильная жара и высокая вероятность пожаров

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за риска возникновения пожаров. Об этом говорится в прогностической карте.

По данным метеорологов, погода в четверг в столичном регионе будет опасной. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Предупреждение о пожарной опасности будет действовать до 14:00 25 августа.

Кроме того, в четверг с 12:00 до 18:00 ожидается очень высокая температура воздуха.

Жителей европейской части России предупредили об аномальной погоде

Жителей европейской части России предупредили об аномальной погоде

Ранее москвичам пообещали "мягкую" погоду в сентябре. При этом, как уточнил метеоролог Николай Терешонок, неделя с 22 по 28 августа станет самой жаркой за всё лето.

Обложка ©

АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Артур Лапсаков

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