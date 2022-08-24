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24 августа, 05:53

Норвегия и Великобритания передадут Украине самые маленькие дроны в мире

Норвегия и Британия поставят Украине микробеспилотники Black Hornet стоимостью $9,2 млн

Власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба норвежского Министерства обороны.

"Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине", — говорится в заявлении.

Стоимость поставок этих аппаратов составит до 90 миллионов норвежских крон (порядка 9,2 миллиона долларов). Финансирование будет осуществляться британским фондом, в который Норвегия уже вложила 400 миллионов крон. В ведомстве также отметили, что поставки микробеспилотников означают твёрдое намерение и в будущем продолжать поддерживать Украину.

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Ранее экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил об истощении запасов вооружений у НАТО. При этом ВСУ сейчас находятся в истощённом состоянии, а западное оружие попросту уничтожается.

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Wikipedia / Richard Watt / MOD

Светлана Оперук

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