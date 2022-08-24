Норвегия и Великобритания передадут Украине самые маленькие дроны в мире

Власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Киеву микробеспилотников Black Hornet на сумму более девяти миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба норвежского Министерства обороны.

"Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине", — говорится в заявлении.

Стоимость поставок этих аппаратов составит до 90 миллионов норвежских крон (порядка 9,2 миллиона долларов). Финансирование будет осуществляться британским фондом, в который Норвегия уже вложила 400 миллионов крон. В ведомстве также отметили, что поставки микробеспилотников означают твёрдое намерение и в будущем продолжать поддерживать Украину.