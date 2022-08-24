Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам
Власти Венгрии не собираются вводить ограничения на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем", — написал Сийярто в соцсети Facebook* по итогам телефонной беседы с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.
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