Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам

Власти Венгрии не собираются вводить ограничения на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем", — написал Сийярто в соцсети Facebook* по итогам телефонной беседы с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.