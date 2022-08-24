В СФ назвали безответственными слова Трасс о готовности Британии применить ядерное оружие

Недавние слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости, являются безответственными, нагнетают обстановку и показывают безразличие к судьбе сограждан. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации Константин Долгов.

"Британский политик, который претендует и имеет шансы стать следующим премьер-министром, публично заявляет о готовности применить ядерное оружие, да ещё и не фиксируя, что это возможно только в качестве ответной меры, — это безответственное заявление, которое только нагнетает обстановку", — сказал он.

Долгов отметил, что при этом российская сторона постоянно говорит о невозможности и недопустимости использования ядерного оружия. К тому же, как заметил сенатор, Трасс не уточнила, в какой ситуации готова нажать на красную кнопку, а только лишь отметила, что "в случае необходимости".

"Что значит — в случае необходимости? Это значит, что ядерное оружие может быть применено Британией в качестве первого удара. Именно это, насколько я знаю, допускает военная доктрина Великобритании. Точно так же, как это допускает и военная доктрина США. В отличие от военной доктрины России, где очень чётко зафиксировано, что применение ядерного оружия возможно только в качестве ответного удара", — подчеркнул Долгов.

По словам сенатора, заявление Трасс является показателем того, что британская правящая элита, как и НАТО, сейчас заточены на тотальную конфронтацию с Россией. При этом её слова демонстрируют потерю западной элитой инстинкта самосохранения и ответственности за жизни граждан, заключил член СФ.