Шойгу: РФ замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских

Замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине было сознательным решением, принятым для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с коллегами из стран ШОС.

"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно", — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что российские военные на освобождённых территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни. РФ оказывает гуманитарную помощь, восстанавливает инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, в то время как "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы". Глава Минобороны отметил, что бойцы ВСУ используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещая в них танки и артиллерию. Кроме того, они прикрываются населением, как живым щитом, а также целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют "Лепестками" населённые пункты "с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре".