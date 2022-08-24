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Регион
Опубликовано 24 августа 2022, 07:36
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Шойгу: РФ замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских

Шойгу: Замедление темпов наступления в рамках СВО было сознательным решением

Замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине было сознательным решением, принятым для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с коллегами из стран ШОС.

"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно", — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что российские военные на освобождённых территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни. РФ оказывает гуманитарную помощь, восстанавливает инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, в то время как "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы". Глава Минобороны отметил, что бойцы ВСУ используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещая в них танки и артиллерию. Кроме того, они прикрываются населением, как живым щитом, а также целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют "Лепестками" населённые пункты "с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре".

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Ранее Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идёт по намеченному плану. Он подчеркнул, что от Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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