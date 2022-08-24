Шойгу: Спецоперация на Украине идёт по намеченному плану
Специальная военная операция на Украине идёт по намеченному плану, все задачи будут выполнены. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС. Он также напомнил, чем была продиктована необходимость проведения СВО.
"От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине", — подчеркнул Шойгу.
А ранее на X Московской конференции по международной безопасности Сергей Шойгу заявил, что никто в НАТО не сомневается в достижении Россией всех поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Также министр обороны обратил внимание на то, что планы западных лидеров добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ