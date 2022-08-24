У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Смешко

Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Статья 280.3 УК РФ касается "публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.