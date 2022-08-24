У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Смешко
Визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко в коллекции Ройзмана. Обложка © Telegram / Ura.ru
В квартире бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в ходе обысков российские силовики нашли визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Об этом сообщает Ura.ru.
"В коллекции экс-мэра Екатеринбурга оказались контакты директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса. Также нашли контакты бывшего главы СБУ Игоря Смешко", — приводится сообщение источника издания.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Статья 280.3 УК РФ касается "публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.