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24 августа, 07:38

У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Смешко

<p>Визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко в коллекции Ройзмана. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/uranews/65146" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Ura.ru</a></p>

Визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко в коллекции Ройзмана. Обложка © Telegram / Ura.ru

В квартире бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в ходе обысков российские силовики нашли визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Об этом сообщает Ura.ru.

"В коллекции экс-мэра Екатеринбурга оказались контакты директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса. Также нашли контакты бывшего главы СБУ Игоря Смешко", — приводится сообщение источника издания.

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Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Статья 280.3 УК РФ касается "публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.

Светлана Оперук

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