Лукашенко пожелал народу Украины мирного неба и силы в День независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Убеждён, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что Белоруссия и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия и развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях. Лукашенко также пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Ранее Лайф писал, что украинским депутатам и госслужащим рекомендовали уйти на удалёнку до 26 августа. Также с 22 августа на удалённый формат перешла и Верховная рада.
Сайт президента Белоруссии