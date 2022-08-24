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24 августа, 07:25

Лукашенко пожелал народу Украины мирного неба и силы в День независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Убеждён, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия и развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях. Лукашенко также пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

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Ранее Лайф писал, что украинским депутатам и госслужащим рекомендовали уйти на удалёнку до 26 августа. Также с 22 августа на удалённый формат перешла и Верховная рада.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков

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