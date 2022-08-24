В Белоруссии за полгода задержали более 280 участников массовых беспорядков

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали за полгода свыше 280 участников массовых беспорядков в Минске, которые проходили после президентских выборов в 2020 году. Об этом заявил начальник управления Следственного комитета Белоруссии по столице Сергея Паско в беседе с агентством БелТА.

"Следователи проводят непрерывную работу по установлению личности каждого участника беспорядков. Только за последние полгода задержано более 280 лиц, из которых 238 уже предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.

И хотя следователи уже установили организаторов и координаторов беспорядков, продолжил Паско, некоторые до сих пытаются избежать уголовной ответственности. Обвинение предъявлено в том числе и председателю белорусской Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову, которого задержали ранее. Его заключили под стражу. Козлов в августе 2020-го активно участвовал в массовых беспорядках в Минске и использовал белорусов "в низменных целях своих кураторов".

По словам начальника УСК Белоруссии по Минску, столичные следователи создали криминалистическую видеотеку из сотни тысяч файлов, благодаря анализу которых уже установлено более 1400 участников беспорядков. Также правоохранители постоянно собирают, систематизируют и изучают медийные материалы по фактам преступлений экстремистской направленности.