В Белоруссии за полгода задержали более 280 участников массовых беспорядков
Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали за полгода свыше 280 участников массовых беспорядков в Минске, которые проходили после президентских выборов в 2020 году. Об этом заявил начальник управления Следственного комитета Белоруссии по столице Сергея Паско в беседе с агентством БелТА.
"Следователи проводят непрерывную работу по установлению личности каждого участника беспорядков. Только за последние полгода задержано более 280 лиц, из которых 238 уже предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.
И хотя следователи уже установили организаторов и координаторов беспорядков, продолжил Паско, некоторые до сих пытаются избежать уголовной ответственности. Обвинение предъявлено в том числе и председателю белорусской Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову, которого задержали ранее. Его заключили под стражу. Козлов в августе 2020-го активно участвовал в массовых беспорядках в Минске и использовал белорусов "в низменных целях своих кураторов".
По словам начальника УСК Белоруссии по Минску, столичные следователи создали криминалистическую видеотеку из сотни тысяч файлов, благодаря анализу которых уже установлено более 1400 участников беспорядков. Также правоохранители постоянно собирают, систематизируют и изучают медийные материалы по фактам преступлений экстремистской направленности.
"Важно обратить внимание на то, что следователи активно проводят работу по пресечению экстремизма в Интернете. <...> По искам управления СК по Минску судами приняты решения о признании более 60 ресурсов экстремистскими материалами", — сообщил Паско.
Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Более 200 человек было задержано в ходе митингов в Белоруссии. Также сообщалось, что в республике осудили свыше 400 участников несанкционированных акций. Кроме того, Лукашенко лишил званий свыше 80 экс-силовиков за "дискредитирующие поступки".