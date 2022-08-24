В Нижегородской области локализовали крупный лесной пожар

Пожар в Воротынском районе Нижегородской области локализован. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам Никитина, на сегодняшний день нет угрозы населённым пунктам и лесному массиву за пределами опашки. В настоящий момент все силы направлены на ликвидацию пожара, добавил губернатор.