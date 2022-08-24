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24 августа, 06:58

В Нижегородской области локализовали крупный лесной пожар

Глава Нижегородской области Никитин сообщил о локализации лесного пожара в регионе

<p>Природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/glebnikitin_nn/819" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глеб Никитин</a></p>

Природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области. Обложка © Telegram / Глеб Никитин

Пожар в Воротынском районе Нижегородской области локализован. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км. Произведён отжиг от полос. Пожар локализован", — написал он.

По словам Никитина, на сегодняшний день нет угрозы населённым пунктам и лесному массиву за пределами опашки. В настоящий момент все силы направлены на ликвидацию пожара, добавил губернатор.

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Напомним, 19 августа в Нижегородской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. К ликвидации огня были привлечены все возможные силы местной системы. 20 августа сообщалось, что лесной пожар в регионе охватил более четырёх тысяч гектаров.

Светлана Оперук

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