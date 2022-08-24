Звонящие россиянам мошенники стали представляться сотрудниками Центробанка

Телефонные мошенники стали представляться при звонках работниками Банка России и использовать данные Департамента информационной безопасности регулятора. Об этом рассказал директор департамента ЦБ Вадим Уваров в беседе с РИА "Новости".

"В последнее время злоумышленники не только представляются якобы "сотрудниками" Центрального банка, но всё чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", — предупредил он.

По словам Уварова, уже были случаи, когда злоумышленники использовали его данные для убедительности своих легенд. Несмотря на правдоподобность таких заявлений, стоит помнить, что по собственной инициативе Банк России не направляет россиянам письма, не звонит, не рассылает сообщения, а также не обслуживает счета физических лиц. Глава департамента подчеркнул, что кем бы ни представлялся звонящий — сотрудником банка, прокуратором, полицейским, работником ЦБ, — нельзя сообщать личные данные, номер банковской карты, трёхзначный код с оборотной стороны и СМС-код.