Украинские военные нанесли удар из "Точки-У" по городу Ровеньки в ЛНР
Вооружённые силы Украины выпустили по городу Ровеньки ракету "Точка-У". Об этом в телеграм-канале сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Последствия обстрела ВСУ города Ровеньки. Видео © Telegram / Известия ЛНР/ДНР
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:40 по населённому пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что в настоящий момент информация о пострадавших и повреждениях в результате обстрела уточняется.
По данным посла РФ в ЛНР Родиона Мирошника, пострадали здание городского Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, здания рядом, а также несколько машин и автобусов. Он не исключил, что удар был нацелен на Ровеньскую нефтебазу.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром обстреляли Горловку, в результате погиб мирный житель. По данным СЦКК ДНР, украинские силовики выпустили по городу 18 снарядов "натовского" калибра.
Telegram / Известия ЛНР/ДНР