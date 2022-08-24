НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 06:36

Украинские военные нанесли удар из "Точки-У" по городу Ровеньки в ЛНР

Вооружённые силы Украины выпустили по городу Ровеньки ракету "Точка-У". Об этом в телеграм-канале сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела ВСУ города Ровеньки. Видео © Telegram / Известия ЛНР/ДНР

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:40 по населённому пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что в настоящий момент информация о пострадавших и повреждениях в результате обстрела уточняется.

Число погибших в результате обстрелов ВСУ Донецка выросло до четырёх

Число погибших в результате обстрелов ВСУ Донецка выросло до четырёх

По данным посла РФ в ЛНР Родиона Мирошника, пострадали здание городского Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, здания рядом, а также несколько машин и автобусов. Он не исключил, что удар был нацелен на Ровеньскую нефтебазу.

Ранее сообщалось, что ВСУ утром обстреляли Горловку, в результате погиб мирный житель. По данным СЦКК ДНР, украинские силовики выпустили по городу 18 снарядов "натовского" калибра.

Обложка ©

Telegram / Известия ЛНР/ДНР

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров