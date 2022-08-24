Четыре баржи сорвало с якоря между Сахалином и материком

В Николаевском районе Хабаровского края с якоря сорвало четыре баржи с людьми, проводится эвакуация. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По уточнённым данным, в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин", — сказано в записи.

По предварительным данным, на них находится порядка 124 человек. На место происшествия уже прибыл вертолёт Ми-8 МЧС РФ, с помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов поднимаются на борт воздушного судна. Подняли уже 15 человек, их доставят в посёлок Озерпах. Также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира из Николаевска-на-Амуре и из посёлка Де-Кастри.

В ведомстве добавили, что для реагирования на происшествия было организовано межведомственное взаимодействие. Дежурный капитан Морского координационно-спасательного центра оповестил все суда в данном районе. Также в готовности находится ещё один вертолёт авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту.