В Запорожской области из-за подрыва авто погиб глава Михайловки Иван Сушко

В Запорожской области в результате подрыва автомобиля убит глава Михайловки Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населённого пункта подложили взрывное устройство", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался. Член администрации Запорожья выразил глубокие соболезнования родным и близким убитого.