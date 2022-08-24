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24 августа, 07:09

В Запорожской области из-за подрыва авто погиб глава Михайловки Иван Сушко

<p>Иван Сушко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/4341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Иван Сушко. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

В Запорожской области в результате подрыва автомобиля убит глава Михайловки Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населённого пункта подложили взрывное устройство", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался. Член администрации Запорожья выразил глубокие соболезнования родным и близким убитого.

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Варвара Романова

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