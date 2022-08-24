Пострадал сотрудник: В здание орловской администрации бросили бутылки с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание орловской администрации
Разлитая зажигательная жидкость у входа в Администрацию Орловской области. Обложка © Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова
Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Администрации Орловской области, один из сотрудников получил ожоги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня утром в городе Орле произошёл удивительный инцидент. В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания Администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона предупредил, что область продолжит помогать Российской армии, участвующей в спецоперации на Украине, а также беженцам из Донбасса. Это не изменят даже подобные инциденты, добавил Клычков, предположив, что кто-то таким образом решил отметить День независимости Украины.
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