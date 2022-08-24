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24 августа, 07:12

Пострадал сотрудник: В здание орловской администрации бросили бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание орловской администрации

<p>Разлитая зажигательная жидкость у входа в Администрацию Орловской области. Обложка © Telegram-канал губернатора <a href="https://t.me/Klychkov_Andrey/240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрея Клычкова</a></p>

Разлитая зажигательная жидкость у входа в Администрацию Орловской области. Обложка © Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Администрации Орловской области, один из сотрудников получил ожоги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня утром в городе Орле произошёл удивительный инцидент. В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания Администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона предупредил, что область продолжит помогать Российской армии, участвующей в спецоперации на Украине, а также беженцам из Донбасса. Это не изменят даже подобные инциденты, добавил Клычков, предположив, что кто-то таким образом решил отметить День независимости Украины.

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