Пострадал сотрудник: В здание орловской администрации бросили бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Администрации Орловской области, один из сотрудников получил ожоги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня утром в городе Орле произошёл удивительный инцидент. В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания Администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона предупредил, что область продолжит помогать Российской армии, участвующей в спецоперации на Украине, а также беженцам из Донбасса. Это не изменят даже подобные инциденты, добавил Клычков, предположив, что кто-то таким образом решил отметить День независимости Украины.