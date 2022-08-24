Шойгу обозначил главную цель США на Украине
Шойгу заявил, что США на Украине пытаются добиться стратегического истощения России
США и их союзники использовали украинский конфликт для развязывания экономической и информационной войны против России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого", — сказал министр на совещании глав Минобороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.
По словам Шойгу, заявленной целью Вашингтона и его пособников является стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. Москва же прилагала значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях, добавил глава оборонного ведомства.
Ранее журналист Рамон Маркс в статье для издания The National Interest заявил, что президент РФ Владимир Путин обыграет Вашингтон его же способом. В частности, в ближайшие годы будут крепнуть связи между Москвой и Пекином, указал он.
VK / Минобороны России