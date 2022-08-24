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24 августа, 07:40

Шойгу обозначил главную цель США на Украине

Шойгу заявил, что США на Украине пытаются добиться стратегического истощения России

США и их союзники использовали украинский конфликт для развязывания экономической и информационной войны против России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого", — сказал министр на совещании глав Минобороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Шойгу, заявленной целью Вашингтона и его пособников является стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. Москва же прилагала значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях, добавил глава оборонного ведомства.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков

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