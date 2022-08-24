Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной очередным звеном в цепочке лжи

Власти Украины заявляют, что непричастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, однако это очередное звено в цепочке лжи. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Незалежной Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не имеет никакого отношения к преступлению .

"На вашей территории (территории Украины. — Прим. Лайфа) действует сайт "Миротворец" — абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения, — это очередное звено в цепочке лжи", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.