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24 августа, 07:56

Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной очередным звеном в цепочке лжи

Власти Украины заявляют, что непричастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, однако это очередное звено в цепочке лжи. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Незалежной Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не имеет никакого отношения к преступлению.

"На вашей территории (территории Украины. — Прим. Лайфа) действует сайт "Миротворец" — абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения, — это очередное звено в цепочке лжи", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Российских дипломатов возмутил комментарий Госдепа о гибели Дарьи Дугиной

Российских дипломатов возмутил комментарий Госдепа о гибели Дарьи Дугиной

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Накануне, 23 августа, в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места. Журналистку похоронили в Подмосковье.

Обложка ©

T.me / dplatonova

Варвара Романова

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