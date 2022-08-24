Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.

В ходе звонка Путин и Пашинян подтвердили важность последовательной реализации трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом была отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности региона. Кроме того, Путин и Пашинян затронули некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества РФ и Армении.