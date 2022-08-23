Зеленский заявил, что Киев не несёт ответственности за убийство Дугиной
Киев не берёт на себя ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа" во вторник.
"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", — сказал Зеленский. Трансляция мероприятия велась на ютуб-канале офиса украинского лидера.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. А сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
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