Зеленский заявил, что Киев не несёт ответственности за убийство Дугиной

Киев не берёт на себя ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа" во вторник.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", — сказал Зеленский. Трансляция мероприятия велась на ютуб-канале офиса украинского лидера.