Ройзману дали пару минут, чтобы умыться, перед началом обысков в его квартире
Mash опубликовал видео момента переговоров силовиков с сонным Ройзманом перед обысками
Силовики нагрянули в квартиру к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с обысками ранним утром, застав политика в сонном состоянии. Как пишет Mash, ему показали постановление суда, однако читать его политик отказался.
Ройзману дали пару минут перед обысками, чтобы умыться. Видео © Telegram / Mash
"Я подписывать ничего не буду сейчас, потому что надо сначала прочитать", — сказал Ройзман.
Следователи объяснили, что постановление суда даёт правоохранителям право в любом случае провести следственные действия. Однако политику дали пару минут на то, чтобы умыться и привести себя в порядок.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.
Кадр из видео из Telegram-канала Mash