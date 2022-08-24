Ройзману дали пару минут, чтобы умыться, перед началом обысков в его квартире

Силовики нагрянули в квартиру к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с обысками ранним утром, застав политика в сонном состоянии. Как пишет Mash, ему показали постановление суда, однако читать его политик отказался.

Ройзману дали пару минут перед обысками, чтобы умыться. Видео © Telegram / Mash

"Я подписывать ничего не буду сейчас, потому что надо сначала прочитать", — сказал Ройзман.

Следователи объяснили, что постановление суда даёт правоохранителям право в любом случае провести следственные действия. Однако политику дали пару минут на то, чтобы умыться и привести себя в порядок.