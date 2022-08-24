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24 августа, 08:00

Ройзману дали пару минут, чтобы умыться, перед началом обысков в его квартире

Mash опубликовал видео момента переговоров силовиков с сонным Ройзманом перед обысками

Силовики нагрянули в квартиру к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с обысками ранним утром, застав политика в сонном состоянии. Как пишет Mash, ему показали постановление суда, однако читать его политик отказался.

Ройзману дали пару минут перед обысками, чтобы умыться. Видео © Telegram / Mash

"Я подписывать ничего не буду сейчас, потому что надо сначала прочитать", — сказал Ройзман.

Следователи объяснили, что постановление суда даёт правоохранителям право в любом случае провести следственные действия. Однако политику дали пару минут на то, чтобы умыться и привести себя в порядок.

У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Смешко

У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Смешко

Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.

Обложка ©

Кадр из видео из Telegram-канала Mash

Артур Лапсаков

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