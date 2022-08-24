Пушилин заявил, что ВСУ могли обстрелять Донецк только с отмашки Вашингтона

Обстрел украинскими военными здания администрации главы Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS был согласован с США и их союзниками. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. <…> Здесь можно говорить и про французов, и про немцев", — сказал он.