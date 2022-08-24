Пушилин заявил, что ВСУ могли обстрелять Донецк только с отмашки Вашингтона
Пушилин: Обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США
Обстрел украинскими военными здания администрации главы Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS был согласован с США и их союзниками. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. <…> Здесь можно говорить и про французов, и про немцев", — сказал он.
Лайф напоминает, что 23 августа ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. В том числе удары пришлись на здание администрации Пушилина в центре города. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших, однако позднее число жертв увеличилось до четырёх.
Telegram / SHOT