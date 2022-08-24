НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 08:03

Пушилин заявил, что ВСУ могли обстрелять Донецк только с отмашки Вашингтона

Пушилин: Обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США

Обстрел украинскими военными здания администрации главы Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS был согласован с США и их союзниками. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. <…> Здесь можно говорить и про французов, и про немцев", — сказал он.

Мэр Донецка Кулемзин заявил о самых интенсивных обстрелах города за восемь лет

Мэр Донецка Кулемзин заявил о самых интенсивных обстрелах города за восемь лет

Лайф напоминает, что 23 августа ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. В том числе удары пришлись на здание администрации Пушилина в центре города. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших, однако позднее число жертв увеличилось до четырёх.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров