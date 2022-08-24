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Опубликовано 24 августа 2022, 09:25
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ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ в Херсонской области: ликвидировано более 80 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", — отметил он.

ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали
ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали

А ранее Воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области. В результате уничтожено до 30 украинских бойцов и 14 единиц военной техники.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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