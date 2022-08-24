ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ в Херсонской области: ликвидировано более 80 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", — отметил он.