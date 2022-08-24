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24 августа, 09:28

ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали

Российские военные уничтожили более 50% личного состава одного из батальонов ВСУ, из-за больших потерь остальные бойцы самовольно покинули позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артёмовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ. Было ликвидировано более 80 украинских бойцов.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Варвара Романова

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