ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали

Российские военные уничтожили более 50% личного состава одного из батальонов ВСУ, из-за больших потерь остальные бойцы самовольно покинули позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артёмовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении", — сказал он.