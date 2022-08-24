ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2022, 09:38

ВС РФ уничтожили около 80 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники под Константиновкой в ДНР

ВКС России поразили пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ вблизи Константиновки в ДНР: уничтожено около 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники", — сказал он.

ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали
ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском, остальные бойцы дезертировали

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ. Было ликвидировано более 80 украинских бойцов.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar