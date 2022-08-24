ВС РФ уничтожили около 80 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники под Константиновкой в ДНР
ВКС России поразили пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ вблизи Константиновки в ДНР: уничтожено около 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону бригады морпехов ВСУ. Было ликвидировано более 80 украинских бойцов.
ТАСС / Владимир Гердо