Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель
Врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара
Локализация крупного пожара в Рязанской области может произойти в течение двух-трёх дней, а его ликвидация — в течение двух недель. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
"Если не появятся новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трёх дней и ликвидирован — в срок от одной до двух недель", — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что сам большую часть времени находится на месте происшествия.
По словам главы региона, ветер в зоне пожаров доходил до 17 метров в секунду, кроме того, осадков в Рязанской области уже давно не было. Под угрозой огня пять населённых пунктов. Из мест, где есть выраженная опасность, людей эвакуировали, добавил Малков.
В Рязанской области уже около недели не стихают лесные пожары, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья.