Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель

Локализация крупного пожара в Рязанской области может произойти в течение двух-трёх дней, а его ликвидация — в течение двух недель. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

"Если не появятся новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трёх дней и ликвидирован — в срок от одной до двух недель", — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что сам большую часть времени находится на месте происшествия.