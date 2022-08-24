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24 августа, 09:32

Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель

Врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара

Локализация крупного пожара в Рязанской области может произойти в течение двух-трёх дней, а его ликвидация — в течение двух недель. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

"Если не появятся новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трёх дней и ликвидирован — в срок от одной до двух недель", — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что сам большую часть времени находится на месте происшествия.

По словам главы региона, ветер в зоне пожаров доходил до 17 метров в секунду, кроме того, осадков в Рязанской области уже давно не было. Под угрозой огня пять населённых пунктов. Из мест, где есть выраженная опасность, людей эвакуировали, добавил Малков.

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В Рязанской области уже около недели не стихают лесные пожары, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья.

Обложка ©

МЧС по Рязанской области

Александр Юнашев

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