Путин: Общая площадь лесных пожаров в 2022 году сократилась почти втрое

Общая площадь лесных пожаров на территории РФ сократилась в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в 2021 году, однако ситуация остаётся сложной. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин оценил обстановку с лесными пожарами в регионах. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году", — сказал президент.