Путин: Общая площадь лесных пожаров в 2022 году сократилась почти втрое
Общая площадь лесных пожаров на территории РФ сократилась в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом в 2021 году, однако ситуация остаётся сложной. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин оценил обстановку с лесными пожарами в регионах. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году", — сказал президент.
В рамках заседания российский лидер отметил, что именно аномальная жара в Европе и европейской части России в этом году стала причиной возгораний, и "прежде всего речь идёт о природных пожарах в Рязанской области". Борьба с огнём осложнена на территории всего континента из-за жаркой погоды и засухи, добавил Путин.
Напомним, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе тем временем заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Как уточнял ранее Лайф, на 21 августа пожары в Рязанской области охватили 8,6 тысячи гектаров.
Telegram / Кремль. Новости