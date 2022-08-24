Захарова заявила, что демонтаж исторической памяти является задачей Латвии

"Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи — для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют", — сообщила Захарова в эфире радио Sputnik.