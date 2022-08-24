Захарова заявила, что демонтаж исторической памяти является задачей Латвии
Демонтаж исторической памяти является задачей Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей страны снести памятник освободителям Риги.
"Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи — для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют", — сообщила Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, остались лишь визуальные памятники, которые "несли информацию по этой исторической линии". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что власти Литвы не остановятся, даже несмотря на то, что подобными решениями они могут привести к расколу внутри государства. Дипломат назвала такие действия миссией, рискующей закончиться невозможностью слаженного существования граждан, которые помнят историю.
Напомним, Парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от данной идеи. Накануне, 23 августа, начался снос памятника. СК РФ возбудил в этой связи уголовное дело.