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24 августа, 09:11

"Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Норманна

Московский "Локомотив" заинтересован в услугах полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, столичный клуб рассматривает Норманна как замену Алексису Бека-Бека, который ранее стал игроком "Ниццы". Норвежец же должен был уйти в аренду в итальянский "Лечче", однако переход сорвался в последний момент.

Футболист "Ростова" Норманн продолжит карьеру в Италии

Футболист "Ростова" Норманн продолжит карьеру в Италии

Контракт Норманна с "Ростовом" рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за английский клуб "Норвич" на правах аренды, проведя в его составе 25 матчей, в которых забил один гол и дважды отдал результативную передачу.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Шамиль Гаджиев

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