"Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Норманна

По данным издания, столичный клуб рассматривает Норманна как замену Алексису Бека-Бека, который ранее стал игроком "Ниццы". Норвежец же должен был уйти в аренду в итальянский "Лечче", однако переход сорвался в последний момент.

Контракт Норманна с "Ростовом" рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за английский клуб "Норвич" на правах аренды, проведя в его составе 25 матчей, в которых забил один гол и дважды отдал результативную передачу.